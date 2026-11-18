El proyecto de reforma electoral que logró dictamen en la comisión del Senado —encaminado a debatirse en el recinto el próximo 26 de noviembre— combina reglas transitorias acotadas a 2027 con modificaciones estructurales que quedarán vigentes en el sistema político.

En el plano coyuntural, el texto suspende por única vez las PASO y deja las definiciones de candidaturas en manos de las cartas orgánicas partidarias o los reglamentos de alianzas, tras descartarse la exigencia de avales digitales y eliminarse el sistema de colectoras para volver a una lista por categoría bajo el sistema D'Hondt.

Entre los cambios de fondo que llegan para quedarse sobresalen la incorporación de Ficha Limpia —que inhabilita para candidaturas y cargos jerárquicos del Ejecutivo a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia o revisión antes del cierre del año previo, con registro a cargo de la Cámara Nacional Electoral— y la derogación de la obligatoriedad del debate presidencial en primera vuelta, reservando la instancia de discusión organizada por la CNE únicamente para un eventual balotaje.

A ello se suma la afiliación partidaria electrónica con validación biométrica, mientras que en el capítulo de campaña se recorta a la mitad el tiempo gratuito en radio y televisión, se habilitan avisos pagos fuera del plazo formal y se levantan las restricciones a espectáculos y venta de alcohol asociadas a la jornada electoral.

El dictamen también ajusta la mecánica de votación y el funcionamiento del Parlasur de cara a los próximos comicios. La Boleta Única de Papel sumará el color de cada agrupación junto al nombre, símbolo y número, exhibirá al menos a los cinco primeros postulantes a diputados con foto de los dos iniciales —y afiches de listas completas en la cabina— y fijará reglas precisas para el escrutinio, con el conteo habilitado desde las 18 horas y posibilidad de sumar categorías locales si las provincias adhieren con 90 días de antelación.

En paralelo, se suspende la elección directa de parlamentarios del Mercosur hasta que exista una convocatoria regional simultánea: las bancas nacionales serán cubiertas por legisladores del Congreso y las regionales por designaciones de las legislaturas provinciales, sin cobrar dieta adicional.

(Con información de Perfil)