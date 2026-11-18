La Cámara de Diputados sufrió un duro revés político este miércoles al fracasar la sesión especial convocada por el oficialismo para tratar un ambicioso temario que incluía la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otros cinco proyectos de alto impacto institucional y económico.

La estrategia gubernamental colapsó cuando La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas reunieron 126 legisladores, quedándose a las puertas de los 129 necesarios para lograr el quórum, una ausencia marcada principalmente por las bancadas de Provincias Unidas y el MID.

El traspié parlamentario sorprendió debido a que las distintas fuerzas habían alcanzado horas antes un entendimiento detallado en la reunión de Labor Parlamentaria. El esquema consensuado contemplaba una maratónica jornada de más de trece horas, libre de cuestiones de privilegio previas, para debatir en primer término la denominada Ley Malvinas —con un apartado polémico sobre sanciones por explotación de recursos e injerencia electoral extranjera— y, posteriormente, la sanción definitiva de los cambios al Banco Central que prohíben el financiamiento del Tesoro. Sin embargo, los acuerdos de despacho no se materializaron en bancas ocupadas, evidenciando la fragilidad de las mayorías legislativas que maneja el Poder Ejecutivo.

La parálisis también arrastró a proyectos vinculados con la integración comercial internacional y la autonomía de la capital. Quedaron sin discusión el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre servicios, y dos convenios cruciales para la transferencia definitiva de competencias penales y de menores de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, se frustró la modificación a la Ley 24.467 orientada a facilitar el acceso de las cooperativas al régimen pyme, además de los homenajes previstos por el aniversario del hundimiento del ARA San Juan y un minuto de silencio en memoria de la exdiputada Patricia Walsh.

Este fracaso obliga a la administración de Javier Milei a recalibrar urgentemente su ingeniería de negociaciones en el Congreso de cara al cierre del período ordinario, donde aún debe enfrentar discusiones sumamente complejas como el Presupuesto 2027. Con una diferencia de apenas tres diputados que dejó los escritorios vacíos, el mensaje político de los bloques provinciales reconfigura el escenario y demuestra que, aun con el temario ordenado y los tiempos cronometrados, la aritmética parlamentaria sigue siendo el principal obstáculo para el oficialismo.

(Con información de Infobae)