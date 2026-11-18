La administración de Javier Milei volvió a marcar distancia de los consensos multilaterales al abstenerse de acompañar una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) orientada a prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

La iniciativa, tratada en la Tercera Comisión de asuntos sociales y de derechos humanos en Nueva York, obtuvo un amplio respaldo global con 175 votos a favor, pero sumó seis abstenciones —entre ellas la de la Argentina y Estados Unidos— y un único voto en contra por parte de Somalia.

Aunque la delegación nacional optó por no tomar la palabra durante el plenario, fuentes de la Cancillería expusieron los fundamentos de la decisión al término de la sesión. Desde el Palacio San Martín aclararon que la postura oficial no representa un retroceso en el repudio a la violencia de género, sino un cuestionamiento profundo al contenido del documento. Según argumentaron, el texto impulsado prioriza debates conceptuales controvertidos y referencias a la "salud sexual y reproductiva" por encima de herramientas operativas y soluciones concretas para proteger a las víctimas.

En la misma línea que el Gobierno estadounidense —cuya representante cuestionó expresamente la inclusión de nociones vinculadas al aborto seguro—, la diplomacia argentina puso en duda la eficacia real de estas declaraciones multilaterales para frenar los delitos de género. Como contrapartida, las fuentes oficiales jerarquizaron los datos de gestión interna y destacaron el último informe de la Corte Suprema, que registró 200 víctimas directas de femicidio durante 2025, lo que representa una caída del 12,3% respecto al año anterior y marca el registro más bajo desde 2017.

(Con información de TN)