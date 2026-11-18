Acorralado por la falta de consensos que este martes frenó su intento de dictamen, el oficialismo decidió dar marcha atrás con uno de los puntos más resistidos de su proyecto electoral. Durante el desarrollo de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado, la senadora y jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el esquema de listas colectoras quedará fuera del texto definitivo.

"Hemos decidido dejar fuera de este dictamen el sistema de adhesiones", se limitó a señalar la legisladora en medio de un nuevo cuarto intermedio dispuesto para ultimar los detalles de la rúbrica.

El corazón de las rispideces con los bloques aliados —particularmente con sectores del PRO y socios provinciales— radicaba en la inclusión de las colectoras, un mecanismo negociado originalmente con gobernadores amigos que permitía a una misma fórmula presidencial colgarse de dos listas legislativas diferentes en un distrito mediante la Boleta Única Papel.

Ante la negativa de diversos legisladores a convalidar esa herramienta, la cúpula oficialista optó por sacrificar el artículo para desbloquear las negociaciones y conseguir las firmas indispensables que le permitan este mismo miércoles emitir dictamen y habilitar el debate parlamentario sobre la suspensión de las PASO.

(Con información de Página12)