La Justicia ordenó devolverle a CFK más de $3,2 millones mensuales de su pensión
La disputa en torno a las asignaciones de privilegio de Cristina Kirchner sumó un giro clave luego de que la Justicia previsional ordenara a la Anses frenar de manera inmediata la retención del 20% que venía aplicando sobre su mensualidad. Con esta resolución, dictada por la jueza federal de la Seguridad Social Karina Alonso Candis, la exmandataria dejará de sufrir un descuento superior a los 3,2 millones de pesos mensuales sobre un haber bruto que supera los 16 millones, incrementando sustancialmente el monto líquido que percibe desde agosto pasado gracias a una medida cautelar.
El conflicto se originó cuando la Anses implementó la detracción del porcentaje con el objetivo de recuperar sumas percibidas con anterioridad, respaldándose en una resolución administrativa interna. Sin embargo, la magistrada determinó que ni la medida cautelar original —otorgada por los jueces de Cámara Juan Fantini y Sebastián Russo para restituir provisionalmente la pensión por viudez de Néstor Kirchner tras su condena penal— ni el texto de la normativa justificaban específicamente dicho descuento. Ante este vacío, el juzgado intimó al organismo estatal a cesar la retención en un plazo improrrogable de diez días.
La decisión judicial también trajo novedades respecto a los reclamos retroactivos presentados por la defensa de la exfuncionaria, al ratificar que el pago del beneficio debe computarse y abonarse desde abril de este año, momento en que quedó firme la cautelar que avaló la restitución provisoria de los fondos. Cabe recordar que estas asignaciones habían sido dadas de baja originalmente a finales de 2024 tras confirmarse la condena judicial contra la exmandataria, un escenario que mantiene abierto un intenso debate jurídico sobre la legalidad y la conveniencia de sostener prestaciones de privilegio frente a millonarios reclamos por daños al patrimonio estatal.