El ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún, afirmó que el oficialismo provincial apuesta a una nueva candidatura de Gustavo Sáenz para las elecciones de 2027 y reconoció que carece de una alternativa definida.

"Nosotros no tenemos un plan B. Te soy sincero", sostuvo en Pasaron Cosas. Consultado sobre qué ocurriría si el gobernador decidiera no competir, respondió: "Nos encontramos en un serio problema, esa es la verdad".

El oficialismo espera la definición del gobernador

Jarsún aseguró que el espacio está convencido de que Sáenz debe encabezar la propuesta electoral, aunque aclaró que la decisión corresponde al mandatario.

"Ojalá que Gustavo defina ser candidato, eso lo define él", expresó. Para fundamentar su respaldo, destacó la gestión durante la pandemia, el pago de deuda provincial y la continuidad de prestaciones y obras frente a los recortes nacionales.

El ministro también defendió la posibilidad de que Sáenz se presente nuevamente. "La Constitución, claramente, a él le permite ser candidato una vez más", afirmó, al exponer la interpretación del oficialismo sobre el alcance de la reforma constitucional.

Ante una pregunta sobre una eventual decisión adversa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Jarsún respondió: "Es que no va a pasar eso".

Las alternativas y el lugar de Jarsún

Ante la mención del intendente capitalino Emiliano Durand como una posible alternativa. Jarsún señaló que integra el mismo equipo y volvió a expresar su confianza en la conducción de Sáenz.

Respecto de su propio futuro electoral, evitó anticipar una candidatura. Recordó que fue intendente, legislador y candidato a senador nacional junto con Flavia Royón, y aseguró que cualquier decisión se evaluará dentro del espacio.

"Yo no creo en las decisiones aisladas", sostuvo. También indicó que todavía desconocen quién podría acompañar al gobernador en una eventual fórmula.