La presidenta del Partido de la Victoria en Salta, Jorgelina "Koky" Juárez, afirmó que el espacio tiene la intención de presentar una candidatura propia a gobernador en 2027, aunque mantiene conversaciones con otras fuerzas y deja abierta la posibilidad de integrar un frente.

"Hoy sí es la intención", respondió en Agenda Abierta, cuando le preguntaron si el partido buscará competir por la gobernación. La exdiputada provincial aclaró que todavía no tienen nombres definidos y que hay dirigentes de distintos puntos de Salta interesados en participar.

Las condiciones para un acuerdo con el oficialismo provincial

Consultada sobre una eventual alianza con el gobernador Gustavo Sáenz, Juárez sostuvo que las definiciones llegarán el año próximo y dependerán también del posicionamiento político del mandatario.

"Tampoco sabemos si va a ir por una reelección o no, si va a estar más cerca de Milei, si va a convocar al peronismo", planteó.

La dirigente aseguró que el Partido de la Victoria trabaja en una construcción que enfrente a La Libertad Avanza. "Nuestro límite sí es Milei", afirmó, y explicó que su rechazo está dirigido al modelo político y económico del Gobierno nacional.

Organizan una visita de Kicillof a Salta

En el plano nacional, Juárez destacó la relación con Axel Kicillof y confirmó que trabajan para organizar una visita del gobernador bonaerense a Salta, todavía sin fecha.

Valoró los encuentros del Movimiento Derecho al Futuro y su propuesta de construcción federal. Sin embargo, evitó respaldar una candidatura presidencial y sostuvo que la discusión actual debe concentrarse en el programa de gobierno.

"Que no nos vuelva a pasar lo que pasó en el 2019", expresó al reclamar que el peronismo defina cómo abordará la deuda, el empleo, la inseguridad y la situación de jubilados y personas con discapacidad.

Las diferencias con Urtubey

Juárez también se refirió a la relación con Juan Manuel Urtubey. Cuestionó su posicionamiento durante el gobierno de Mauricio Macri y mencionó diferencias por el acuerdo con el FMI y el pacto fiscal que eliminó las cooperadoras asistenciales.

Pese a esos cuestionamientos, sostuvo que las diferencias políticas pueden discutirse. "No hay diferencias irreconciliables", señaló, y reclamó diálogo y coherencia para construir un proyecto común.