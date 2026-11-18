La Municipalidad de Salta puso en marcha una nueva campaña de recolección de ejemplares en la antesala de una próxima edición de “La Suelta de Libros”, la iniciativa cultural que promueve el acceso gratuito a la lectura y la circulación de material bibliográfico entre los vecinos.

Los interesados en sumar su aporte tienen plazo hasta el martes 24 de noviembre para acercar sus donaciones a la sede de calle Alvarado 735, mientras que quienes reúnan un volumen considerable o presenten dificultades para trasladarse pueden gestionar el retiro a domicilio a través de los canales oficiales del municipio en redes sociales.

La convocatoria abarca manuales escolares de nivel primario y secundario, bibliografía universitaria, apuntes de estudio y literatura en general, con el requisito de que las obras estén completas y en buen estado de conservación. Una vez concluida la etapa de acopio, los equipos municipales ordenarán y clasificarán los ejemplares por géneros y temáticas para agilizar el recorrido de los asistentes durante la jornada.

Según destacó la subsecretaria de Paseos de Compras, Lourdes Roldán, la campaña ya acumula cerca de 5.000 libros reunidos de distintas disciplinas, con el propósito de dar nueva vida a ejemplares archivados y fortalecer el intercambio comunitario. Como novedad de esta edición, además del retiro gratuito de hasta tres libros por adulto, quienes devuelvan un ejemplar recibido en encuentros anteriores para reinsertarlo en el circuito recibirán un libro sorpresa adicional.