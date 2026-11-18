De estos acuerdos solo se conocen los trazos gruesos, que no permiten determinar si hubo ganadores y perdedores. La pregunta sobre quién resulta beneficiado por estas cuentas públicas no encuentra una respuesta unívoca en la teoría fiscal ortodoxa, sino en la cruda dinámica del pragmatismo político y la supervivencia de cara a un año electoral decisivo.

En principio, llegar a ese dictamen significa que el oficialismo logró que quede a resguardo el núcleo de su disciplina fiscal, que es el equilibrio financiero y las metas macroeconómicas proyectadas para el año próximo. Blindar la columna vertebral de esta política vertebral, en un ámbito en el que no tiene todo consigo, demuestra capacidad de negociación. O es la evidencia que el deterioro de la situación de las provincias es tal como describen los gobernadores y la puja se resuelve en la recíproca satisfacción de las demandas.

Desde esa perspectiva podría marcarse que el gobierno naciona demostró capacidad de diálogo para responder a las demandas de los mandatarios dentro de su relato de orden fiscal como ordenador de su gestión. Pero también debe considerarse que las posturas de las autoridades provinciales corrieron los límites de los posicionamientos de partido o sector y si bien lograron arrebatar concesiones vitales, vienen acumulando retrocesos que ajustan sus pretensiones a mínimos exigibles,

No es mucho lo que se conoce de qué, cómo y cuánto es lo que se acordó en negociaciones que fueron bilaterales o multilaterales, según la naturaleza de los encuentros. Pueden estimarse a partir de ciertos resultados como los fondos específicos garantizados para discapacidad, partidas sensibles y reasignaciones para infraestructura y regímenes provinciales particulares, como las asignaciones para contribuir al sostenimiento de las cajas previsionales que algunas provincias no transfirieron o los beneficios impositivos logrados por algunos mandatarios y compromisos de obras viales y financieras. Estos resultados demuestran que el federalismo de chequera y negociación sigue operativo, permitiendo a las administraciones subnacionales alcanzar recursos en un contexto general de extrema escasez.

En el dictamen de mayoría está la prueba de que por encima de intereses electoralistas prima la cercanía con los problemas que derivan de la falta de fondos para su atención y las limitaciones para cambiar el rumbo de los acontecimientos, por falta de financiamiento.Por ello es que el acompañamiento, en algunos casos, no interrumpe el camino del proyecto de presupuesto hacia el recinto, en búsqueda de su sanción pero tampoco priva que marquen sus disidencias.

Desde la oposición, los bloques Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron sendos dictámenes de minoría. De todas maneras saben que quedan relegados a una minoría testimonial, sin capacidad de veto frente a un bloque oficialista que, con el auxilio de sus aliados, avanza hacia una sanción que no alterará el equilibrio de las cuentas. El bloque de Argentina Federal, al que pertenecen los legisladores saencistas, no firmó ningún dictamen, en disconformidad con reclamos que solicitó y no fueron contemplados.

Así planteada la situación, los grandes perdedores de este diseño presupuestario vuelven a ser los sectores sociales más vulnerables y las estructuras institucionales tradicionales que quedan relegadas frente al superávit fiscal innegociable.

En definitiva, este Presupuesto 2027 beneficia al pragmatismo político por sobre la confrontación estéril. Premia a un oficialismo que entendió el costo de la intransigencia y a unos aliados que supieron cobrar el precio de su gobernabilidad, dejando en evidencia que en la Argentina actual la estabilidad institucional se negocia paso a paso en el pantano del recinto legislativo.

Salta. 18 de noviembre de 2026