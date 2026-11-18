Ante las proyecciones climáticas que anticipan abundante caída de agua debido al fenómeno de El Niño, la Municipalidad puso en marcha un operativo integral de puesta a punto en los canales pluviales de la región.

Los trabajos actuales se concentran en un tramo de aproximadamente 2.000 metros lineales del río Ancho —cauce que marca el límite jurisdiccional entre la capital provincial y el municipio de Cerrillos—, donde maquinaria y equipos de ambas administraciones operan de manera coordinada para acelerar los plazos de ejecución.

Las tareas específicas comprenden la extracción de sedimentos acumulados y el retiro de fragmentos de estructuras dañadas que obstruyen el normal escurrimiento del agua.

Estas intervenciones de infraestructura hídrica buscan blindar la zona frente a posibles desbordes, beneficiando de manera directa a los vecinos de los barrios Santa Ana I y Leandro Alem, quienes históricamente se encuentran expuestos a complicaciones durante los periodos de precipitaciones intensas y aportan mayor seguridad a las familias del sur de la ciudad.