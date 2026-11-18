El gobernador Gustavo Sáenz encabezó en General Güemes la inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnica Nº 3102 "Ingeniero Nikola Tesla", una obra esperada durante décadas por la comunidad educativa que el próximo año cumplirá 80 años.

Acompañado por el intendente Carlos Rosso, la ministra de Educación Cristina Fiore y el director del establecimiento, Gustavo Rodríguez, el mandatario anunció una fuerte inversión en equipamiento y destacó el compromiso de los padres y docentes que impulsaron el proyecto.

Inversión en equipamiento y fondos para escuelas técnicas

En la víspera del Día de la Educación Técnica, Sáenz cuestionó el recorte de fondos nacionales al sector pero reafirmó que la Provincia asumió el compromiso de sostener la formación laboral de los jóvenes. En ese marco, realizó dos anuncios clave:

Equipamiento de última generación: Confirmó una inversión de 2.300 millones de pesos provenientes de fondos internacionales para equipar cada una de las aulas del nuevo edificio y convertir a la institución en un polo tecnológico de referencia en el norte argentino.

Aportes a todas las técnicas: Adelantó que mañana la Provincia entregará más de 7 millones de pesos para equipamiento a cada una de las 70 escuelas técnicas de Salta, mientras que la Escuela Nikola Tesla recibirá una partida especial de 20 millones de pesos.

"De nada sirve un edificio sin recursos humanos y de nada sirve una escuela técnica sin equipamiento", subrayó el gobernador ante los 900 alumnos que asisten al establecimiento.

Reactivación de la obra y agradecimiento a Nación

Sáenz recordó que el compromiso para construir el edificio nació hace más de seis años, tras un pedido de un grupo de padres durante una recorrida por la ciudad, y destacó también la donación de la familia Daud que hizo posible el proyecto.

Explicó que los trabajos habían quedado paralizados al 50% cuando el Gobierno nacional frenó la obra pública, pero señaló que lograron reactivarlos tras una visita conjunta con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. "Supo entender las necesidades que tenía este pueblo", agradeció Sáenz, detallando que la obra se completó con un 60% de financiamiento provincial y un 40% nacional.

El acto incluyó el descubrimiento de la placa conmemorativa, la entonación del Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda de Música de la Policía y la bendición de las instalaciones realizada por el padre Luis Fleme.