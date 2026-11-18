El Ministerio de Desarrollo Social de Salta mantiene activo el despliegue territorial en Embarcación para asistir a los vecinos golpeados por el reciente temporal, mediante la coordinación de una nueva entrega de alimentos y agua potable destinada a las familias damnificadas. La medida se suma a las intervenciones iniciadas en los días posteriores al fenómeno climático, etapa en la que los equipos provinciales brindaron respuesta directa a más de 300 grupos familiares distribuidos en 21 barrios del municipio norteño.

Desde el viernes pasado, el operativo articulado con la comuna que encabeza el intendente Carlos Funes ha permitido acercar a los hogares afectados módulos alimentarios, bidones de agua envasada, chapas y colchones, además de plásticos y pañales para cubrir las urgencias más inmediatas. La distribución de estos recursos se organiza a partir de relevamientos técnicos y visitas domiciliarias que permiten detectar las carencias puntuales de cada vivienda.

El trabajo conjunto entre la cartera social provincial y la administración local continuará en los próximos días con nuevas rondas de recorrida y entrega en los sectores afectados, ajustando la asistencia a las necesidades que surjan en el territorio a medida que avanza la recuperación de la comunidad.