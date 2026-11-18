Con la participación de doce intendentes, seis diputados y cuatro senadores de los departamentos Anta, Iruya, Santa Victoria y Los Andes, el Gobierno provincial completó este miércoles su ronda de mesas regionales destinadas a consensuar las prioridades de inversión de cara al Presupuesto 2027. El encuentro, encabezado por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, junto a ministros del gabinete provincial, marcó el cierre de un cronograma federal iniciado en octubre que recorrió la totalidad del territorio salteño para relevar las demandas locales.

Durante la última reunión de trabajo —de la que también formaron parte los jefes comunales y legisladores de General Pizarro, Apolinario Saravia, Las Lajitas, Joaquín V. González, El Quebrachal, Los Toldos, Nazareno, Santa Victoria Oeste, Iruya, Isla de Cañas, San Antonio de los Cobres y Tolar Grande— se enfatizó en la necesidad de optimizar los recursos públicos distinguiendo entre lo coyuntural, lo urgente y lo importante. En esa línea, Camacho ratificó que el objetivo central es estructurar un presupuesto "sensato y cumplible" que garantice la continuidad de las cuentas públicas en orden y equilibradas, un sello distintivo de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz.

Por su parte, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, expuso sobre el panorama financiero actual y las proyecciones para el próximo ejercicio, destacando que la Provincia se encamina a cerrar siete años consecutivos con equilibrio fiscal, cuentas ordenadas y una sostenida reducción de la deuda pública para brindar previsibilidad en contextos de incertidumbre. Entre los ejes estratégicos priorizados a lo largo de las mesas regionales se destacaron las obras vinculadas al Corredor Bioceánico, infraestructura vial, minería inclusiva, economía del conocimiento, turismo y asistencia social.

A partir de ahora, los equipos técnicos del Ejecutivo se abocarán al armado y redacción final de la iniciativa. El proyecto de ley será remitido formalmente a la Legislatura provincial a comienzos del próximo mes de diciembre para su debate y tratamiento legislativo.