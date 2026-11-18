La Subsecretaría de Derechos Humanos de Salta realizó un operativo de monitoreo en la Unidad Carcelaria Nº 1 de Villa Las Rosas para evaluar las condiciones en las que se desarrollan las visitas familiares a las personas privadas de la libertad.

La inspección se llevó a cabo el domingo 15 de noviembre e incluyó recorridos por los patios y otros sectores del establecimiento penitenciario destinados a los encuentros entre internos y sus familiares.

Durante la visita, los equipos de la Subsecretaría mantuvieron contacto directo con las personas alojadas en la unidad y con sus familiares, quienes pudieron expresar consultas, inquietudes y planteos relacionados con su situación.

El relevamiento permitió identificar posibles situaciones que requieran intervención y establecer los canales para su tratamiento ante los organismos correspondientes. No se informaron resultados específicos del monitoreo ni eventuales irregularidades detectadas.

El operativo estuvo coordinado por David Sosposa, jefe del Programa de Asesoría Jurídica de la Subsecretaría de Derechos Humanos, como parte de las tareas de supervisión que el organismo desarrolla en los establecimientos penitenciarios de la provincia.

Estas inspecciones buscan verificar las condiciones de alojamiento y el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad, además de supervisar los espacios de visita para preservar el contacto con sus familiares durante el cumplimiento de las medidas de encierro.