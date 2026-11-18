A partir del sábado 21 de noviembre entrará en vigencia el nuevo cuadro tarifario dispuesto por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para la tramitación de documentos y pasaportes. En diálogo con Compartiendo su Mañana, por Aries, la directora del Registro Civil de Salta, Fernanda Ubiergo, advirtió que la suba será del 100% en el caso del DNI y del 30% para los pasaportes.

La funcionaria explicó que la medida nacional —avalada por la Vicejefatura de Gabinete de Ministros— crea una unidad arancelaria documental fijada inicialmente en 1.000 pesos. Este valor se actualizará de manera automática cada seis meses, por lo que ambos trámites registrarán incrementos semestrales.

Recomendación antes del sábado

Ante la inminente aplicación de los nuevos montos, Ubiergo aconsejó a los ciudadanos que necesiten renovar su documentación acercarse a las oficinas durante esta semana para abonar los valores vigentes.

Recordó además que el organismo mantiene guardias de identificación durante los fines de semana en la sede central de Almirante Brown 160 y en el Hiper Libertad, aunque aclaró que desde este sábado ya regirán los aranceles actualizados.

Cuánto costará sacar el DNI en Salta

Los nuevos valores establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) son:

Trámite Precio actual Desde el 21/11 DNI común $10.000 $20.000 DNI exprés $26.000 $52.000 DNI en 24 horas $41.000 $82.000 DNI al instante $57.000 $114.000

En todos los casos, el aumento es del 100%, por lo que los ciudadanos deberán pagar exactamente el doble que hasta ahora.

La actualización de los pasaportes será del 30%, aunque los montos finales también representan un gasto considerable para quienes necesitan viajar al exterior.