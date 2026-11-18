Aguas del Norte anunció que trabaja en la reparación de distintos tramos del acueducto El Encón con el objetivo de restablecer las condiciones normales de abastecimiento de agua potable en la zona. Las tareas se concentran en los sectores afectados de esta infraestructura, que presenta inconvenientes en su funcionamiento.

Los barrios donde se registran las mayores dificultades son Villa Lola, El Milagro, San Antonio, Villa El Dique, Los Robles y Villa Florida.

Mientras se desarrollan los trabajos, la empresa mantiene un operativo de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna para atender las necesidades de los usuarios. El dispositivo contempla especialmente las altas temperaturas que se registran en la zona y la mayor demanda de agua potable que se produce durante esta época del año, con el propósito de acompañar a las familias hasta que se logre normalizar el servicio.

En paralelo, el coordinador operativo del distrito, Rodrigo Arévalo, informó que ya comenzó el proceso administrativo de contratación y adquisición de materiales para avanzar con la renovación de más de 1.000 metros de cañerías del acueducto. Esta intervención permitirá abordar de manera más integral los inconvenientes que presenta la infraestructura. “Estamos avanzando administrativamente para poder resolver el inconveniente y normalizar el servicio, actuamos con celeridad entendiendo la situación y recordando que habrá un operativo permanente de camiones cisternas para asistir a los vecinos”, expresó.

Finalmente, desde Aguas del Norte recordamos la importancia de realizar un uso responsable y racional del agua potable mientras persistan las afectaciones en el servicio. Evitar consumos innecesarios y priorizar las necesidades esenciales contribuye a cuidar las reservas disponibles.