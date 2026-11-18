El departamento San Martín y las yungas de Orán, Iruya y Santa Victoria, junto con zonas aledañas, están bajo alerta por tormentas este miércoles 18 de noviembre, según informó la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

Se esperan lluvias concentradas en períodos cortos, vientos, actividad eléctrica ocasional y granizo. La acumulación de agua prevista es de 30 a 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores.

Recomendaciones ante las tormentas

El organismo pidió evitar desplazamientos innecesarios y asegurar objetos sueltos en patios, balcones y techos. También recomendó buscar resguardo lejos de árboles, postes y estructuras inestables.

Advirtió que no se deben cruzar ríos, arroyos ni zonas inundadas, debido a que el nivel del agua puede subir rápidamente. Además, solicitó mantener limpios los desagües y las canaletas, y extremar la precaución por la baja visibilidad en rutas.