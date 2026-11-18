El Registro Civil de Salta solicitará al Registro Nacional de las Personas (Renaper) que flexibilice los nuevos requisitos para acceder al DNI gratuito, al considerar que dificultan el trámite para las familias más vulnerables y del interior provincial. En diálogo con Compartiendo su Mañana, por Aries, la titular del organismo, Fernanda Ubiergo, confirmó que llevará el reclamo al Consejo Federal de Registros Civiles que se realizará en Mendoza.

Ubiergo explicó que ya mantuvo conversaciones con directores de otras jurisdicciones que comparten la misma preocupación frente a la disposición 755 del organismo nacional. La normativa modifica el régimen de gratuidad y reemplaza los certificados de carencia de recursos —que antes podían emitir tanto la Policía como asistentes sociales— por un formulario mucho más extenso.

Un trámite complejo para el interior

Según detalló la funcionaria, el nuevo certificado exige una evaluación socioambiental detallada y solo puede ser firmado por un asistente social matriculado. Además, desde el 10 de diciembre, las provincias deberán informar previamente las condiciones socioeconómicas y geográficas de cada localidad donde realicen operativos.

Falta de profesionales: Ubiergo señaló que la exigencia desconoce la realidad de muchos parajes salteños. "Hay lugares en la provincia donde a veces no tienen ni médico y deben trasladarse a las cabeceras de departamento; es ilusorio pensar que van a tener un asistente social", cuestionó.

Población afectada: Explicó que, aunque existe un padrón automático cruzado con ANSES, muchas personas en situación de pobreza, jubilados, madres solteras con varios hijos y ciudadanos con Certificado Único de Discapacidad (CUD) no figuran en esa base y dependen de estos operativos para documentarse.

La directora indicó que, si Renaper no accede a suavizar las condiciones en la instancia técnica del Consejo Federal, el planteo deberá escalar a las autoridades políticas de cada provincia.