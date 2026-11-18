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Los periodistas Paula Poma y Diego Comba cuestionaron las condiciones de participación electoral en Salta durante su visita a Pasaron Cosas. La eliminación de las PASO y las exigencias territoriales para competir por la gobernación fueron los principales ejes del intercambio.

En la mesa se discutió la dificultad que representa para los partidos pequeños conformar listas completas en 15 departamentos para presentar una candidatura a gobernador. También se diferenció esa exigencia de la posibilidad de competir por cargos locales o integrar un frente electoral.

El costo de las elecciones y la participación

Durante el debate se rechazó que el costo económico sea el argumento central para reducir las instancias electorales. "Yo no mido la democracia en cuánto cuesta un sistema electoral", fue uno de los planteos.

La discusión también incluyó propuestas para ampliar la intervención ciudadana más allá de la elección de representantes. Se mencionaron los presupuestos participativos y mecanismos que permitan a los vecinos involucrarse con mayor frecuencia en las decisiones públicas.

Diferencias sobre los límites a los mandatos

Poma y Comba expresaron posiciones diferentes sobre la continuidad de las autoridades. Una postura sostuvo que corresponde al electorado decidir cuánto tiempo permanece un dirigente, siempre que existan condiciones para una participación amplia. La otra defendió los límites a los mandatos por las ventajas que otorga el ejercicio del poder.

El intercambio se extendió a los mecanismos de selección de jueces y fiscales y a la integración de los organismos de control, con cuestionamientos al peso de los acuerdos políticos en esas designaciones.