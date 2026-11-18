La geopolítica de Medio Oriente volvió a temblar este miércoles cuando aviones de combate estadounidenses ejecutaron un ataque quirúrgico con munición de precisión contra una estratégica base de misiles en la isla de Qeshm. La ofensiva, confirmada por fuentes oficiales bajo anonimato a la agencia AFP, impactó de lleno en instalaciones clave de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ubicadas en las puertas mismas del estrecho de Ormuz. Desde Washington justificaron la operación como un acto ineludible de legítima defensa frente a lo que calificaron como una agresión directa y sistemática contra el personal y los activos militares desplegados en la región.

El trasfondo inmediato de este nuevo golpe militar se gestó pocas horas antes, cuando Teherán se adjudicó la autoría de un ataque con drones suicidas contra una estación de radar norteamericana en la base aérea de Sheij Isa, situada en el vecino territorio de Baréin.

Aquella acción iraní, presentada por el régimen como una supuesta represalia por incursiones aéreas previas en su espacio soberano, marcó el tercer atentado consecutivo contra intereses de Estados Unidos en territorio bareiní en menos de una semana. La respuesta estadounidense en Qeshm no hizo más que confirmar que la contención diplomática en el Golfo Pérsico atraviesa su momento más frágil y volátil en años.

Pese a la contundencia de las detonaciones que sacudieron la isla, las autoridades iraníes buscaron minimizar el impacto estratégico y material del bombardeo en el plano local. Ahmad Nafisi, vicegobernador de la provincia de Hormozgán, compareció ante los medios para asegurar que los proyectiles enemigos no alcanzaron zonas residenciales, comerciales ni infraestructuras esenciales, al tiempo que ratificó que los equipos de emergencia permanecen en estado de máxima alerta ante cualquier eventualidad.

Sin embargo, la aparente calma en tierra firme contrasta con la alta tensión que se vive en las aguas circundantes, donde el conflicto ha comenzado a cobrar un alto costo humano y comercial.

El peligro latente de la conflagración se trasladó con crudeza al canal marítimo más transitado del planeta, donde el buque cisterna Tara Gas, de bandera panameña, fue alcanzado por un misil en pleno tránsito comercial y devorado por las llamas. La violenta colisión obligó a las autoridades de Omán a desplegar operativos de urgencia para evacuar a los veinticuatro tripulantes a bordo, en una misión que lamentablemente confirmó un saldo trágico de al menos un marinero muerto y dos heridos graves.

Este ataque contra la navegación civil en el estrecho de Ormuz enciende todas las alarmas internacionales sobre la seguridad del suministro global de energía y la inminencia de una guerra regional abierta.

(Con información de Ámbito)