La tensión geopolítica global escaló a niveles críticos luego de que informes de inteligencia encendieran las alarmas en Washington por una supuesta conspiración iraní dirigida a atentar contra altos funcionarios de la administración estadounidense. Desde Filipinas, el presidente Donald Trump aseguró que su gobierno se toma la amenaza “muy en serio” y lanzó una contundente advertencia al régimen de Teherán, afirmando que, de concretarse la agresión, pagarán “un precio como ningún otro país ha pagado jamás”.

Aunque el mandatario aclaró que espera que el escenario no se materialice, remarcó que la Casa Blanca no descarta ninguna medida defensiva ante un complot que, según filtraciones de la cadena CNN basadas en fuentes oficiales, contemplaría el uso de artefactos explosivos combinados con material radiactivo en la capital del país.

Los reportes de inteligencia detallan que el supuesto plan de los servicios iraníes apuntaba directamente contra miembros del gabinete norteamericano, buscando mantener múltiples alternativas activas en el tablero de confrontación, aunque por el momento los analistas aclararon que no se trataba de una inminencia operativa.

La respuesta del régimen persa no tardó en llegar a través del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, quien desestimó categóricamente las acusaciones al calificarlas de información “inventada” destinada a justificar futuras acciones agresivas contra su soberanía. Este nuevo foco de fricción coincide con un estancamiento absoluto en los canales diplomáticos para pacificar la región, exacerbado en los últimos días por una ofensiva iraní de tres ataques consecutivos contra Baréin, enclave estratégico que alberga una importante base militar de Estados Unidos.

Ante este panorama de extrema volatilidad, los llamados a la mesura internacional se multiplican mientras el fantasma de una escalada generalizada sobrevuela Medio Oriente y Washington. Qatar, que opera como mediador en las complejas negociaciones del conflicto, instó públicamente a ambas partes a ejercer la máxima contención para evitar un punto de no retorno que incendie aún más la estabilidad global. Con las líneas de diálogo rotas sobre el terreno y la retórica militar en su punto más álgido, el mundo observa con inquietud cómo la sombra de un atentado radiactivo en suelo norteamericano reconfigura drásticamente las reglas de la confrontación internacional.

(Con información de Infobae)