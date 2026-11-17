El misterio en torno a la muerte de Jeffrey Epstein dio un giro drástico después de que el destacado patólogo forense Michael Freeman afirmara que existen “cero probabilidades” de que el financista se haya suicidado en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York el 10 de agosto de 2019. Tras realizar un reexamen exhaustivo basado en el expediente completo del médico forense —facilitado por la familia del acusado—, Freeman sostuvo que el delincuente sexual fue víctima de una agresión física y de un posterior estrangulamiento homicidio cometido desde atrás.

Durante una presentación en la histórica institución jurídica Middle Temple de Londres, el especialista detalló que la marca de la ligadura en el cuello era "increíblemente pronunciada" y que lesiones como la hemorragia profunda en el hombro izquierdo y los cortes en la boca resultan incompatibles con un ahorcamiento por propia mano.

Las conclusiones del perito —quien ha sido convocado por cinco fiscales en Estados Unidos y es editor jefe de la revista Journal of Forensic and Legal Medicine— reavivan un historial de marcadas sospechas y fallas institucionales que rodearon el deceso. En aquella oportunidad, la médica forense jefe de Nueva York, Barbara Sampson, dictaminó que la muerte había sido un suicidio utilizando sábanas atadas a la cama, una versión respaldada por el FBI y el Departamento de Justicia pese a las protestas iniciales de otro perito contratado por la familia, Michael Baden.

Sin embargo, este nuevo análisis pone bajo la lupa las graves irregularidades ocurridas en la prisión federal, donde las cámaras de seguridad no funcionaban, los guardias falsificaron registros tras quedarse dormidos y Epstein había sido retirado del protocolo de vigilancia contra el suicidio.

Ante este contundente informe, Mark Epstein, hermano del financista, asistió a la exposición en Londres y confirmó que utilizará los nuevos hallazgos para presionar por la apertura de una investigación oficial independiente. Mientras la oficina del médico forense de Nueva York ratificó públicamente su dictamen original de suicidio, las revelaciones de Freeman alimentan el fantasma de un encubrimiento de alto nivel en una causa donde los familiares de Epstein y de su cómplice Ghislaine Maxwell siempre apuntaron a la intervención de figuras influyentes interesadas en silenciarlo permanentemente.

(Con información de Clarín)