La madrugada que encendió todas las alarmas en las cancillerías del mundo comenzó con el estruendo coordinado de drones y misiles de fabricación nacional impactando de lleno sobre el estratégico puente de Crimea, una infraestructura de diecinueve kilómetros que no solo abastece el frente militar de Moscú, sino que encarna el símbolo máximo de la anexión de 2014.

El presidente Volodímir Zelenski confirmó que la asonada fue el corolario de semanas de planificación silenciosa entre el Servicio de Seguridad ucraniano y el Estado Mayor, ejecutando una precisa coreografía táctica que primero neutralizó radares, equipos de guerra electrónica y defensas antiaéreas para blindar el éxito del operativo sin precedentes. La respuesta del Kremlin no tardó en materializarse a través de una de las mayores ofensivas aéreas nocturnas de la contienda, donde el Ministerio de Defensa ruso reportó haber interceptado más de mil cuatrocientos drones en los cielos de la región, mientras sus proyectiles alcanzaban objetivos vitales más al norte.

En el corazón de Kiev, los misiles rusos sacudieron la estabilidad urbana al impactar de manera directa contra el Puente Norte y el Puente Sur, las dos arterias fundamentales que cruzan las aguas del río Dniéper. El alcalde Vitali Klitschko confirmó la inmediata interrupción del tránsito y graves daños en la red de transporte público, dejando un saldo preliminar de dos víctimas fatales y amplios sectores de la capital sumidos en cortes de agua y electricidad mientras la población buscaba refugio.

Del otro lado del tablero, Serguéi Aksyonov, el gobernador impuesto por Moscú en Crimea, ordenó el cierre absoluto del paso vehicular y ferroviario, instando a los ciudadanos a evitar la zona en medio de un clima de extrema vulnerabilidad operativa y militar. Este cruce de artillería pesada y sabotajes de alta factura técnica dibuja un escenario de máxima fragilidad en el terreno, donde cada metro de concreto destruido parece redefinir las reglas de la confrontación antes de que la diplomacia internacional intente imponer su curso.

Este vertiginoso recrudecimiento de las hostilidades cobra una dimensión geopolítica explosiva al coincidir con el inminente encuentro tripartito que reunirá en China a Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping. Con las rutas de suministro rusas fracturadas y las principales ciudades ucranianas bajo asedio cinético, ambos bandos parecen apostar por una última demostración de fuerza implacable para condicionar las negociaciones venideras y fijar los términos de cualquier futura mesa de diálogo.

La diplomacia mundial observa así, con el aliento contenido, cómo el choque de infraestructuras críticas en el este de Europa se convierte en el telón de fondo más peligroso y volátil de los últimos años para el equilibrio de poder global.

(Con información de Ámbito)