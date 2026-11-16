Trump, Xi y Putin se reúnen en un tablero global en plena transformación

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladimir Putin, mantendrán este jueves un encuentro clave en la ciudad china de Shenzhen en el marco de la cumbre de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La cita llega inmediatamente después de la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término estadounidenses y en un contexto de máxima fragilidad estratégica: según adelantó la portavoz de la Casa Blanca Olivia Wales, la agenda priorizará la no proliferación nuclear tras la expiración en febrero de 2026 del tratado Nuevo START —último pacto bilateral de control de armas entre Washington y Moscú— y ante la persistente negativa de Beijing a sumarse a negociaciones trilaterales mientras amplía su propio arsenal. Asimismo, fuentes citadas por CNN señalaron que la delegación estadounidense buscará presionar a sus pares para abordar la guerra en Irán y el alza de los combustibles derivada del cierre del estrecho de Ormuz, dejando previsiblemente fuera de discusión el conflicto en Ucrania.

Para Gonzalo Fiore Viani, doctor en Relaciones Internacionales e investigador del Conicet, el principal impacto de la cumbre radica en su peso simbólico más que en la posibilidad de alcanzar pactos inmediatos. En diálogo con Página/12, el autor de Moscú no cree en lágrimas y Murallas de neón. Crónicas de Beijing destacó que ver sentadas a tres potencias que concentran buena parte del poder militar, económico y nuclear del planeta confirma que el sistema internacional atraviesa una profunda reconfiguración. A su juicio, aunque exista un fuerte componente de puesta en escena, el encuentro evidencia que Washington perdió el monopolio para fijar unilateralmente las reglas globales tras la Guerra Fría frente al ascenso económico y tecnológico chino y la capacidad militar rusa, abriendo paso a un mundo multipolar donde el sur global gana margen de maniobra sin alineamientos automáticos.

El analista también subrayó que la postura de Trump en Shenzhen responde a una visión jerárquica del poder internacional: si bien suele apelar a la presión o la coerción frente a socios menores —una dinámica que paradójicamente empuja a esos países a buscar mayor autonomía y diversificar alianzas—, el mandatario estadounidense reconoce y respeta el peso efectivo de actores como Xi y Putin, capaces de condicionar a Estados Unidos. En ese sentido, Fiore Viani evitó hablar de un declive absoluto de la potencia norteamericana y definió el momento actual como una redistribución del poder global, en la que Washington sigue siendo una superpotencia pero ya no actúa como único árbitro.

El cara a cara de los tres líderes se inserta en la tercera cumbre de la APEC que organiza China —tras las ediciones de 2001 y 2014—, donde Xi Jinping encabezará la apertura y mantendrá una intensa agenda bilateral. Sin embargo, el clima diplomático entre Washington y Beijing llega condicionado por un inesperado sacudón corporativo y de seguridad: la reciente dimisión del cofundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, tras admitir una relación extramatrimonial con una empresaria señalada por la inteligencia estadounidense como presunta espía china según The New York Times. El episodio añade incertidumbre sobre el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial y amenaza con enrarecer el tercer encuentro presencial del año entre Trump y Xi, justo cuando China acaba de hacer efectiva la prórroga por dos meses de la tregua comercial pactada en septiembre.

(Con información de Página12)