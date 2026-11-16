La aerolínea estadounidense United Airlines informó este lunes que experimenta una “interrupción generalizada de sus sistemas”.

La alarma se conoce pocos días después que un fallo en la red de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó la paralización de vuelos en todo el país.

Además, este mismo lunes cientos de usuarios de bancos denunciaron dificultades para acceder a sus cuentas por vía remota.

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que United estaba experimentando una interrupción tecnológica y que “no se trata de un problema con los equipos de la FAA”.

La aerolínea declaró que no hay indicios de que la interrupción esté relacionada con un problema de ciberseguridad y que no afecta a los vuelos en curso ni a los vuelos de United Express.

La nueva interrupción se produce tres días después de que un fallo en la red de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligara a suspender las salidas de vuelos en todo Estados Unidos durante más de cuatro horas el viernes.

La agencia atribuyó el problema a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares, que afectó inicialmente a 17 de sus 22 centros de control de tráfico aéreo. Según la FAA, el incidente provocó la cancelación de unos 12.462 vuelos, aunque no todos estuvieron directamente relacionados con la suspensión nacional.

TN