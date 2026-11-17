El almanaque de 2026 entra en su recta final con opciones concretas para quienes buscan planificar escapadas o sumar pausas en la rutina laboral. Entre noviembre y diciembre se concentran tres fines de semana largos, comenzando por el bloque que va del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, estructurado a partir del traslado del Día de la Soberanía Nacional —conmemoración original del viernes 20 que recuerda la heroica resistencia de la Batalla de la Vuelta de Obligado en 1845— para conformar un descanso continuado de tres jornadas en todo el territorio nacional.

El plato fuerte de este cierre de año llegará apenas comience diciembre con un fin de semana extra largo de hasta cuatro días, que se extenderá desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre. Este puente combina el feriado nacional inamovible del martes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción de María con un día no laborable con fines turísticos fijado para el lunes 7. Bajo esta última categoría, cabe destacar que la obligatoriedad del descanso queda sujeta a la decisión de cada empleador en el sector privado, por lo que el disfrute pleno del esquema de cuatro días dependerá de la modalidad de cada actividad laboral.

El ciclo de descansos extendidos bajará formalmente su telón con la llegada de las festividades navideñas, situadas este año de modo que el viernes 25 de diciembre —feriado inamovible— se acople al sábado 26 y al domingo 27. De este modo, los hogares argentinos completarán el último tramo de tregua antes de recibir el 2027, un cambio de año que también se proyecta con espíritu festivo al caer el jueves 31 de diciembre y empalmar directamente con el feriado del viernes 1° de enero.

(Con información de La Nación)