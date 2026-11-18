Siete de cada diez deudores en mora de Salta están clasificados en situación cinco, la categoría denominada "irrecuperable", según el informe de CEPA Salta presentado en N&N, por Aries.

Sofía Vega, integrante del centro de estudios, explicó que esa clasificación corresponde a personas que acumulan más de un año de atraso. El dato muestra que gran parte de quienes tienen dificultades para pagar arrastra el problema desde hace tiempo.

Qué significa la situación cinco

Vega señaló que la clasificación refleja un deterioro prolongado en el cumplimiento de las obligaciones. "Si ya en un año no pudiste pagar, imagínense hace cuánto viene esta persona atrasada", expresó.

Durante la entrevista, indicó que en el país el 68% de los deudores en mora se encuentra en esa misma situación. Advirtió que el problema afecta tanto a las familias como al sistema financiero.

Menos acceso al crédito y mayor exposición

La integrante de CEPA sostuvo que el historial de incumplimientos dificulta obtener nuevos préstamos en bancos y billeteras virtuales. Sin embargo, las necesidades de financiamiento pueden continuar.

En ese escenario, alertó sobre la posibilidad de que las personas recurran a prestamistas informales. También remarcó que las deudas prolongadas generan estrés y afectan la vida cotidiana.

"La gente no la está pasando bien, mentalmente no la está pasando bien", señaló Vega, y pidió considerar esa consecuencia al analizar el endeudamiento.