Imagen generada con IA

El meteorólogo Edgardo Escobar explicó en Compartiendo su Mañana, por Aries, que durante la mañana de este martes 17 de noviembre comenzaba a ingresar un pulso débil de aire frío. Según indicó, el avance de ese aire podía provocar cambios en el viento y favorecer la formación de chaparrones aislados.

Para Salta capital, Escobar señaló que el viento tendería a soplar principalmente del este. En sectores del este provincial, como Güemes y Anta, indicó que ya se registraban vientos moderados del sur.

Durante la entrevista, el meteorólogo dijo que observaba nubes de desarrollo vertical, que podían dar lugar a precipitaciones o alguna tormenta localizada. También mencionó que uno de los modelos que consultó estimaba entre 60% y 70% de probabilidad de lluvia hacia la noche.