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El Plenario de Trabajadores Jubilados convocó a una protesta frente a ANSES en Salta, este miércoles a las 10.30, para reclamar por los ingresos y la atención de la salud. Entre los pedidos incorporaron una asistencia alimentaria de emergencia para quienes cobran la jubilación mínima.

En N&N, por Aries, Héctor Burgos, referente de la organización, sostuvo que la insuficiencia de los haberes obliga a algunos jubilados a reducir comidas o buscar un trabajo para complementar sus ingresos.

"Hay jubilados que comen una sola vez al día", advirtió. También señaló que otros vuelven a trabajar cuando su estado de salud se los permite, para afrontar los gastos cotidianos.

Un pedido a Nación y Provincia

Burgos explicó que el reclamo alimentario será presentado tanto al Gobierno nacional como al provincial, en las reuniones que consigan con las autoridades.

"Incorporamos una asistencia alimentaria de emergencia para los jubilados que están en la mínima", afirmó. Según describió, los gastos en servicios y combustibles reducen el dinero disponible para comprar alimentos.

Reclamos por los ingresos y la salud

El referente cuestionó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre una recuperación real de las jubilaciones. Consideró que esa evaluación no refleja las dificultades que atraviesan quienes perciben los haberes más bajos.

También expresó preocupación por la atención del PAMI y reclamó que los recursos previsionales se destinen a mejorar los ingresos y las prestaciones médicas.

Burgos vinculó el financiamiento del sistema con la situación laboral de los trabajadores activos. Reclamó formalización del empleo y mejoras salariales para fortalecer los aportes a la seguridad social.