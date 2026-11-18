En Salta, 190.056 personas registran deudas con atrasos superiores a los 90 días, según un informe de CEPA Salta elaborado con datos de septiembre del Banco Central. La cifra representa el 32,8% de los deudores de la provincia.

En N&N, por Aries, Sofía Vega, integrante del centro de estudios, señaló que el promedio nacional es del 28,4%. Salta se ubica 4,4 puntos porcentuales por encima de ese nivel.

Un aumento cercano al 170%

El informe compara la situación con octubre de 2024, cuando había 70.705 personas en mora en la provincia. Desde entonces, la cantidad aumentó en 119.351 deudores, cerca de un 170%.

"Si bien la mora nacional es alta comparada con otros años, que Salta esté por arriba todavía es más alarmante", sostuvo Vega.

Préstamos personales y tarjetas de crédito

Vega explicó que el relevamiento comprende préstamos personales y consumos con tarjetas de crédito. Según su evaluación, muchas familias utilizan esas herramientas para cubrir alimentos y otros gastos necesarios.

La integrante de CEPA Salta describió una dinámica en la que los ingresos se destinan primero al alquiler y los servicios, mientras que las compras cotidianas se financian. Esa rueda se vuelve más difícil de sostener cuando el salario pierde capacidad de pago frente a los gastos.