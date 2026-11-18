La ruta nacional 40 entre Seclantás y Molinos presenta un corte y deterioro severo, por lo que se indica desviar por la ruta provincial 53, vía El Churcal. Así lo señala el informe de transitabilidad de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta correspondiente a este miércoles 18 de noviembre.

El reporte también pide extremar la precaución en las rutas 34, 51, 68 y 9/34, donde se registran baches, agua sobre la calzada y trabajos con maquinaria.

Agua y obras en las rutas nacionales

En la ruta 34, a la altura de Embarcación, se advierte sobre acumulación de agua, pozos y tareas de reparación. Entre Pichanal y Embarcación también se señala presencia de animales en las banquinas. En Anta, la misma ruta presenta sectores en mal estado y banquinas deterioradas.

Sobre la ruta 9/34, entre San José de Metán y Rosario de la Frontera, hay trabajos activos en ambos sentidos. Entre Cabeza de Buey y Metán, el informe ubica tareas de bacheo en los kilómetros 1438 a 1440 y advierte sobre calzada resbaladiza por lluvia.

En la ruta 51 se reportan pozos antes de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, un socavón antes de esta última localidad y tránsito intenso de camiones. También hay maquinaria trabajando entre La Silleta y Campo Quijano.

La ruta 68, entre La Merced y La Viña, presenta calzada irregular. En el sector de la Garganta del Diablo se advierte sobre deslizamientos.

Neblina y maquinaria en rutas provinciales

En la ruta provincial 33, entre los kilómetros 44 y 59, se pide mucha precaución por neblinas matinales, fauna autóctona y mantenimiento con maquinaria pesada. El parte también señala visibilidad reducida en la zona de Cardones.

La ruta provincial 27, hacia Tolar Grande, tiene trabajos de mantenimiento y circulación de camiones. En la 35, en Metán, se informan desvíos parciales, mientras que la 94, en Rosario de Lerma, presenta trabajos viales.

En la ruta provincial 47, sector del Juramento, hay ripio, pozos y vados con agua. Para la 133, en Iruya, se advierte sobre sectores sin pavimentar, calamina y cornisa.

El organismo recomienda reducir la velocidad, respetar la señalización y mantener distancia entre vehículos. También pide evitar el cruce de arroyos con correntada y consultar el estado actualizado de los caminos antes de viajar.