El consumo de carne vacuna en la Argentina atraviesa una caída histórica y se encamina a cerrar uno de los registros más bajos del siglo, con un retroceso estimado en torno al 15% en los últimos dos o tres años.

En diálogo con Pelo & Barba, por Aries, el empresario del sector Dardo Romano confirmó la tendencia y señaló que la pérdida de protagonismo del corte vacuno se compensa parcialmente con un mayor consumo de pollo y cerdo. "Sumando las tres carnes estamos un poco más abajo, pero estables, y seguimos entre los países que más proteína animal consumen", sostuvo.

Cambio de hábitos y precio

Romano indicó que la baja responde tanto a factores económicos como a transformaciones culturales, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Factor económico: El bolsillo empujó a las familias a reemplazar cortes vacunos por opciones más accesibles como el pollo o el cerdo.

Comodidad: El empresario observó que hoy se cocina menos en el hogar y que los jóvenes prefieren productos prácticos, como preparaciones listas para la plancha o hamburguesas, antes que organizar el tradicional asado.

Stock ganadero: Explicó que el sector arrastra una reducción en el stock productivo y que el incentivo a las exportaciones tensiona el mercado interno hasta que se logre ampliar la oferta.

Precios estancados y fuerte dispersión

Respecto a los valores en mostrador, Romano aclaró que en el Mercado Agroganadero de Cañuelas el precio de la hacienda bajó cerca de un 5% y lleva aproximadamente cinco meses sin subas nominales, lo que implica una caída real frente a la inflación. Sin embargo, advirtió que esa baja no siempre llega al consumidor por el aumento de costos fijos como transporte, impuestos y salarios, sumado a la menor rotación de mercadería.

Esta situación genera una marcada dispersión de precios entre comercios cercanos, con diferencias que alcanzan entre el 40% y el 50% según la calidad y el origen del producto. Como ejemplo, mencionó que un kilo de bola de lomo promedia entre 17.000 y 18.000 pesos en carnicerías de buena calidad, pero puede conseguirse a 13.000 o 14.000 pesos en ofertas o alcanzar los 20.000 pesos.

Asimismo, señaló el ingreso de carne importada desde Brasil (tanto vacuna como de cerdo y próximamente pollo), que compite con precios más bajos aunque con una calidad diferente a la producción local.