Referentes de la comunidad toba de Embarcación llegaron a la ciudad de Salta para reclamar asistencia tras el temporal que dañó viviendas y servicios en el norte provincial. En N&N, por Aries, Eduardo Yaque, integrante de la comunidad, denunció demoras y desigualdades en la distribución de la ayuda.

Los representantes se concentraron en plaza 9 de Julio para solicitar una reunión con autoridades provinciales y una respuesta del ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi. Durante la entrevista también se informó que continuaba una protesta sobre la ruta nacional 34, a la altura de Gendarmería, en el ingreso a Embarcación.

Relevamientos y ayuda que no alcanza

Yaque describió casos de familias que perdieron el techo y recibieron materiales insuficientes. "Aparecieron con una sola chapa, un solo bolsón", cuestionó.

El referente pidió alimentos para quienes deben permanecer en sus viviendas reparando los daños y no pueden salir a trabajar. Explicó que muchas familias dependen de lo que ganan cada día en las fincas.

Viviendas dañadas y chicos con miedo

Según relató, el temporal dejó techos arrancados, árboles caídos, cables cortados y ropa mojada. En la comunidad conviven viviendas de material con construcciones precarias y de barro.

Yaque también expresó preocupación por el impacto en los niños. "Sienten un poco de viento y ya se ponen mal", contó sobre el temor que persiste después del temporal.

Reclamos anteriores a la emergencia

Consultado por la situación social de la comunidad, el referente aseguró que disminuyó la cantidad de alimentos que reciben para el merendero y que las necesidades aumentaron.

Además, señaló que los cortes eléctricos afectan el funcionamiento de la bomba de agua. Dijo que mantiene pedidos de viviendas y núcleos húmedos presentados el año pasado, todavía sin respuesta.