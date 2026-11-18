A pesar de la fuerte retracción en el consumo de carne vacuna, la apertura de puntos de venta no se detiene, aunque con un cambio en el modelo de negocio. En diálogo con Pelo & Barba, por Aries, el empresario del sector Dardo Romano explicó que hoy crecen los grupos comerciales con múltiples sucursales mientras desaparecen las carnicerías tradicionales de barrio.

"Lo que va quedando menos son los carniceros de barrio que ya no tienen el volumen suficiente para mover una carnicería", señaló Romano. Indicó que si bien cierran los comercios más chicos, en el balance general cada vez se abren más locales bajo el formato de pequeños grupos empresariales que operan tres o cuatro bocas de expendio en simultáneo.

Un mercado saturado y competencia desigual

Romano advirtió que la apertura constante de comercios en un mercado que se achicó genera una fuerte presión sobre los negocios formalizados. Como ejemplo, cuestionó la falta de regulación frente a la cercanía de los puntos de venta: "Tener tres carnicerías por cuadra no vale la pena; si estoy pagando impuestos y tengo un empleado, que le autoricen a uno a ponerme otra al frente complica todo".

Según su análisis, en épocas de crisis económica suelen multiplicarse ciertos rubros comerciales, pero la caída sostenida de las ventas hace que el mercado resulte insuficiente para tantos competidores.

El problema de conseguir carniceros con oficio

En paralelo a la expansión de locales, el empresario alertó sobre la escasez de mano de obra calificada en el mostrador. Sostuvo que, si bien en los últimos meses aumentó la búsqueda de empleo por la situación económica, sigue siendo muy difícil incorporar trabajadores con experiencia real en el desposte y manejo de cortes.