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La Municipalidad de Salta trabaja en el acondicionamiento de 35 imbornales considerados críticos por la cantidad de agua que reciben durante las lluvias. El subsecretario de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta, explicó en Pelo & Barba, por Aries, que las intervenciones buscan mejorar la captación y el escurrimiento.

Los imbornales son las bocas de desagüe con rejillas que reciben el agua de las calles y la conducen hacia los canales subterráneos. "Lo que se está haciendo es acondicionarlos, ampliarlos y mejorarlos para que capten mejor el agua", indicó el funcionario.

Dónde se realizan los trabajos

Las tareas incluyen sectores del centro y macrocentro, el entorno de plaza Gurruchaga, el canal de Alvear y distintos puntos de la zona sudeste, identificada por el municipio como vulnerable por su topografía plana.

También se realizan intervenciones vinculadas con los canales 16 de Septiembre, Yrigoyen y Bicentenario. En avenida Paraguay se colocan nuevas rejillas en las bocas de desagüe.

Gambetta señaló que el trabajo forma parte del plan preventivo para la temporada de lluvias y se complementa con la limpieza de canales, la higiene urbana y las obras de infraestructura. Los puntos de intervención se definieron a partir de relevamientos municipales.