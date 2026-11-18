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El secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo, confirmó que aumentó la salida de fluido del pozo Lomas de Olmedo X-10, ubicado en Pichanal, y aseguró que la Provincia trabaja con YPF para contener la fuga y avanzar hacia su cierre definitivo.

En Agenda Abierta, el funcionario explicó que inicialmente se evaluaba trasladar el fluido en camiones para reinyectarlo en otro lugar. Según indicó, en esa etapa salía alrededor de un metro cúbico diario, pero el incremento del caudal obligó a revisar esa alternativa.

"Ahora empezó a salir más fluido, ya no se puede hacer eso", afirmó. La intervención que describió contempla realizar un pozo contiguo para reinyectar el fluido. Carrizo sostuvo que la Provincia conducirá la respuesta en coordinación con YPF, aunque no precisó cuándo comenzarán los trabajos.

Un pozo con antecedentes desde 2001

El pozo está en terrenos fiscales del área Puesto Guardián, en jurisdicción de Pichanal, departamento Orán. Fue perforado por YPF estatal en 1983 y posteriormente quedó vinculado a distintas empresas operadoras, entre ellas President Petroleum. El Gobierno provincial informó que desde 2023 venía intimando a esta última a ejecutar su abandono.

Qué exigió la Justicia

La resolución notificada el 23 de octubre de 2026, a pedido de la fiscal penal de Pichanal María Sofía Fuentes, intimó a YPF y President Petroleum a presentar en diez días hábiles un plan técnico de cierre. El documento debía incluir metodología, seguridad, cronograma y controles posteriores. También se requirió un plan de contención con intervención de los organismos provinciales.

Las pericias incorporadas a la causa constataron la persistencia de emanaciones y sustancias en superficie. La Fiscalía advirtió que las lluvias podían extender la contaminación hacia terrenos agrícolas y ganaderos. Las responsabilidades de las empresas continúan bajo investigación.

Carrizo aseguró que la Provincia contestó la intimación en tiempo y forma y que mantiene conversaciones con YPF para ejecutar la respuesta.