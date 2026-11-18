El proyecto minero Taca Taca contempla una inversión de 82 millones de dólares para recuperar 132 kilómetros de ferrocarril, entre la estación próxima al yacimiento y Socompa. Así lo informó el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo, en Agenda Abierta.

El funcionario explicó que la conexión ferroviaria integra la planificación del emprendimiento, que prevé sacar su producción hacia Chile. "No hay forma de que se desarrolle Taca Taca si no es con la participación del ferrocarril", sostuvo.

Las obras que faltan en el ramal C-14

Carrizo señaló que todavía queda por resolver la recuperación de otros sectores del corredor, entre General Güemes y Olacapato. Sobre el proceso de licitación, indicó que se trabaja para incorporar una adenda que establezca compromisos de obras.

El secretario planteó que, si esas inversiones quedan pendientes, el sector minero deberá asumirlas. "La infraestructura forma parte de la operación minera", afirmó.

La presión sobre la ruta 51

Carrizo advirtió que será difícil que la ruta nacional 51 siga absorbiendo el crecimiento del transporte de cargas. En ese contexto, consideró que el ferrocarril resulta fundamental para acompañar el desarrollo de los proyectos de la Puna.