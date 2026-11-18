El secretario general de ADP, Fernando Mazzone, informó que durante la conciliación obligatoria acordaron la apertura de sedes de Más Salud en Aguaray y Cerrillos, además de atención online para distintas localidades. Los cambios surgieron tras los reclamos del gremio por las auditorías médicas a trabajadores estatales.

En Pelo & Barba, por Aries, Mazzone aseguró que presentaron denuncias concretas por el trato recibido y que también llevaron cuestionamientos al Colegio Médico.

El dirigente señaló que las reuniones incluyeron discusiones sobre la evaluación de certificados y los días de licencia otorgados. Como ejemplo, cuestionó que una persona operada debiera renovar períodos de cinco días de manera sucesiva.

Menos dificultades para acceder a las auditorías

Mazzone sostuvo que la distribución de los lugares de atención generaba complicaciones para los trabajadores del interior. Mencionó que a personas de La Candelaria y El Jardín se les asignaba atención en Metán, mientras que para El Tala la referencia era Rosario de la Frontera.

Según explicó, ADP publicó un cuadro con las modalidades de atención por localidad para que los docentes sepan dónde realizar sus trámites. También reclamó que las auditorías contemplen la situación de quienes tienen dificultades para trasladarse.

Un QR para informar problemas

El gremio prevé incorporar un código QR en su página web para que los docentes comuniquen cómo fueron atendidos. Mazzone consideró que ese seguimiento permitirá detectar inconvenientes y mejorar el servicio.

Además, pidió que, ante dudas sobre un certificado, los auditores se comuniquen con el profesional tratante. "Yo lo único que le pido es coherencia", expresó al recordar su conversación con el gerente de Más Salud.