Más de 2.800 salteños se inscribieron para terminar el secundario de manera virtual

Un total de 2.817 personas se inscribieron para comenzar, retomar o completar sus estudios secundarios durante el primer cuatrimestre de 2027 a través del Sistema Virtual de Formación a Distancia N° 9002, según informó el Ministerio de Educación y Cultura de Salta.

La propuesta está destinada a mayores de 18 años y permite cursar el nivel secundario de manera virtual y asincrónica, una modalidad que facilita la organización de los tiempos de estudio.

La convocatoria tuvo una importante respuesta en el interior provincial. Orán, Cafayate, Rosario de la Frontera y Tartagal se encuentran entre las localidades con mayor cantidad de inscriptos. También se registraron estudiantes en las nuevas sedes habilitadas en Las Lajitas, Coronel Juan Solá y la Minera Mansfield.

Los nuevos ingresantes se sumarán a los 3.160 alumnos que actualmente cursan el segundo cuatrimestre de 2026 mediante este sistema, dependiente de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos.

Las actividades para quienes comienzan o retoman sus estudios se iniciarán en febrero de 2027 con un taller de orientación. Durante esa etapa, los estudiantes conocerán el funcionamiento de la plataforma virtual, la organización del nivel secundario y la modalidad de cursado.

Además, trabajarán contenidos de lectura comprensiva, producción de textos, alfabetización digital y conocimientos básicos de Matemática, como preparación para el inicio de los módulos académicos en marzo.

Por otra parte, durante diciembre y febrero, una Comisión Evaluadora revisará los antecedentes educativos de cada inscripto para determinar desde qué módulo deberá comenzar, teniendo en cuenta los estudios que haya realizado y acreditado anteriormente.

Las inscripciones para el primer cuatrimestre de 2027 ya se encuentran cerradas.