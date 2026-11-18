El secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, afirmó que el gremio esperará hasta el 10 de diciembre una respuesta del Gobierno de Salta sobre la actualización del incentivo docente. La conciliación obligatoria terminó y la medida de fuerza de 72 horas continúa suspendida.

En Pelo & Barba, por Aries, explicó que el área de Economía solicitó unos días para evaluar cuánto se podría aumentar, cómo se instrumentaría y desde cuándo. Mazzone señaló que aceptaron ese plazo, aunque advirtió que la respuesta debe llegar antes de finalizar el ciclo lectivo.

El reclamo por los $28.700

Según el dirigente, el incentivo permanece en $28.700 desde que la Provincia asumió su pago. ADP pide actualizarlo, darle tratamiento salarial y que se compute para el aguinaldo.

"Ya tiene que ser algo que es parte del salario", sostuvo Mazzone. También planteó que el concepto debe dejar de considerarse una compensación transitoria.

El sindicalista ratificó que ADP mantiene sus acciones judiciales por el financiamiento nacional del incentivo. "No vamos a retirar ninguna demanda", aseguró.

El paro sigue suspendido

Mazzone recordó que la conciliación obligatoria frenó el paro convocado en octubre y abrió una instancia de negociación. Ahora, el gremio dará unos días adicionales para que Economía presente una definición.

El dirigente advirtió que, si no recibe novedades hasta el 10 de diciembre, avanzará con la medida antes de que terminen las clases.