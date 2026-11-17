El operativo Aprender 2026 se realiza este martes 17 y miércoles 18 de noviembre en las escuelas salteñas con calendario común. El Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia prevé que, en toda la edición, participen 25.091 estudiantes de tercer grado de 718 escuelas estatales y privadas, urbanas y rurales.

La cifra incluye a los alumnos de las escuelas rurales con calendario regionalizado, donde la evaluación ya se realizó el 11 y 12 de noviembre.

Qué se evalúa en tercer grado

En Lengua, las consignas apuntan a identificar información en un texto e interpretar lo que se lee. En Matemática, se evalúa el reconocimiento de conceptos, la resolución de problemas y el manejo de operaciones. Las preguntas son cerradas.

El operativo también incluye cuestionarios para conocer las condiciones en las que se enseña y se aprende. Los resultados de la prueba se agruparán en cuatro niveles de desempeño: avanzado, satisfactorio, básico y por debajo del básico.