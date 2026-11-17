La hoja de ruta fiscal del Ejecutivo para el próximo período superó un filtro clave en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo logró abrochar el dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Conducido por el legislador Alberto "Bertie" Benegas Lynch, el plenario reunió 27 rúbricas sobre un total de 48 integrantes, consolidando un respaldo que combinó 20 bancas libertarias con 7 adhesiones de espacios aliados.

El entendimiento político despeja el camino para llevar el proyecto al recinto de sesiones el próximo miércoles 25 de noviembre, en una de las apuestas legislativas más importantes del tramo final del año parlamentario.

El tramo previo a la firma estuvo marcado por una modificación sustancial introducida por el propio oficialismo para despejar focos de conflicto: la diputada Laura Rodríguez Machado anunció la supresión de los artículos 36 al 41 del proyecto original del Poder Ejecutivo, los cuales contemplaban cambios en el sistema de protección de la discapacidad.

La legisladora explicó que la corrección buscó garantizar la coherencia institucional frente a la reciente media sanción de la ley de Fortalecimiento en Discapacidad, aprobada de manera casi unánime en el cuerpo. "Desde el día uno dijimos que esto se iba a concretar", remarcó al ratificar que el texto definitivo protege aquellas prestaciones para alinearse con el esfuerzo legislativo previo.

Así las cosas, el oficialismo se asegura una herramienta central para sostener su plan de cara a 2027. La cita en el recinto dentro de una semana pondrá a prueba la cohesión de los acuerdos alcanzados en Comisión, en un escenario donde el Gobierno busca ratificar en el debate plenario el rumbo económico y fiscal que guía su gestión.

(Con información de Perfil)