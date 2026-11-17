La estrategia del oficialismo para acelerar una profunda modificación del sistema electoral sufrió este martes un freno táctico en la Cámara alta, luego de que la Comisión de Asuntos Constitucionales se instalara sin el consenso matemático indispensable para emitir dictamen. Pese a que desde la Casa Rosada circulaban versiones optimistas sobre los respaldos cosechados durante el fin de semana —impulsadas por la incorporación a último momento del régimen de listas de acople para seducir a los gobernadores provinciales—, los operadores de La Libertad Avanza debieron admitir la escasez de apoyos y anunciar un cuarto intermedio hasta este miércoles al mediodía.

Con un borrador que recién comenzó a circular entre los legisladores en medio de fuertes reproches por la falta de previsibilidad, el oficialismo se vio obligado a negociar contrarreloj para reunir las diez firmas que le permitan sortear este primer filtro legislativo.

El tablero de las negociaciones mantiene en vilo al bloque libertario debido a la postura ambigua de tres senadores clave considerados indecisos, entre ellos el catamarqueño radical Flavio Fama, la jujeña Carolina Moisés y la cordobesa Alejandra Vigo, cuyas definiciones operan bajo la atenta mirada de los mandatarios provinciales y las urgencias de renovación parlamentaria de cara al próximo año.

No obstante, no todas fueron malas noticias para el Ejecutivo en esta jornada de alta tensión parlamentaria: el bloque de Pro confirmó oficialmente que acompañará la iniciativa a pesar de las resistencias iniciales planteadas por su presidente, Martín Goerling Lara, frente a la modificación de las reglas de juego. Aunque la fuerza aliada no integra la comisión de cabecera, ese guiño político blindaje la proyección de los números de cara a una eventual votación en el recinto.

La aceleración de este paquete de reformas, que incluye la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, desnuda las urgencias políticas de la administración central en un escenario de extrema polarización y negociaciones fragmentadas.

La resistencia de varios sectores a convalidar cambios estructurales sin un debate prolongado expone los límites del pragmatismo legislativo frente a gobernadores que buscan maximizar su autonomía territorial. Con el reloj corriendo y las cartas sobre la mesa, la jornada de mañana será determinante para saber si la Casa Rosada logra alinear la tropa reticente o si el proyecto insignia sufrirá su primera gran derrota parlamentaria del período.

(Con información de La Nación)