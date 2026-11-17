En el marco del cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 llevadas a cabo en el Palacio Libertad, el presidente Javier Milei trazó un balance triunfalista de su gestión económica y ratificó su proyección política a largo plazo al asegurar que será reelecto para gobernar hasta 2031.

Ante un auditorio colmado por economistas, funcionarios y referentes del sector financiero, el mandatario afirmó con rotundidad: “No tengan dudas de que vamos a ganar en primera vuelta”, respaldando su pronóstico en los resultados de las elecciones legislativas de 2025 y advirtiendo que su administración camina rumbo a cerrar su tercer año consecutivo con equilibrio fiscal.

Al repasar el punto de partida de su mandato en diciembre de 2023, Milei enfatizó que el país heredó una combinación catastrófica equiparable a las tres peores crisis de la historia argentina, marcada por un excedente de pesos récord y pasivos remunerados que cuadriplicaban la base monetaria.

En esa línea argumental, disparó una dura crítica contra el cepo cambiario, al cual catalogó sin matices como “un cercenamiento de la libertad, un acto violento y un liberticidio” que atenta contra la propiedad privada y opera como un impuesto no legislado que artificialmente infla la demanda de moneda nacional.

Frente a los desafíos de la macroeconomía, el jefe de Estado ratificó su hoja de ruta impositiva al prometer que continuará reduciendo los tributos —a los que volvió a definir conceptualmente como “un robo” y una forma de “coacción” estatal—, insistiendo en que la verdadera carga fiscal reside en el tamaño del gasto público.

Asimismo, tras reivindicar el rigor de sus cuentas y recordar las tensiones políticas superadas ante los intentos de desestabilización, Milei cerró su intervención enviando un mensaje directo a las nuevas generaciones presentes, a quienes consagró como los verdaderos artífices del futuro económico del país.

(Con información de Ámbito)