Estados Unidos concentra nuevamente tres grupos de portaaviones en Medio Oriente tras el ingreso el domingo del USS Theodore Roosevelt en la zona de responsabilidad del Comando Central (CENTCOM), según reportaron medios internacionales citando a un funcionario estadounidense, aunque ni el Pentágono ni el propio comando confirmaron formalmente la maniobra. El buque de propulsión nuclear —en servicio desde 1986 y dotado con más de 5.000 militares y un ala aérea superior a las 60 aeronaves, incluidos cazas F-18— zarpó de San Diego en septiembre tras participar en los ejercicios RIMPAC frente a Hawái. Con su arribo, se une al USS George Washington y al USS George H. W. Bush, replicando una concentración naval de tres portaaviones que ya se había registrado en abril por primera vez desde la invasión a Irak en 2003.

Si bien el plan original contemplaba que el Theodore Roosevelt relevara a una de las naves desplegadas previamente, funcionarios estadounidenses señalaron que los tres grupos podrían permanecer simultáneamente en la región si la situación lo exige, aunque publicaciones como The National describieron la superposición como un movimiento presumiblemente temporal.

Este movimiento se complementa con el avance hacia la zona del grupo anfibio Makin Island, que traslada a más de 2.000 infantes de marina según indicó una fuente a Al Jazeera. De acuerdo con estimaciones del Wall Street Journal no confirmadas por el Ejército, la suma de estos envíos podría incorporar entre 9.000 y 10.000 efectivos adicionales, profundizando una movilización que desde febrero ya había sumado cerca de 7.000 soldados —entre marines y paracaidistas de la División 82— y más de 120 aviones, el mayor refuerzo aéreo estadounidense desde la guerra de Irak según analistas de fuentes abiertas.

El despliegue naval coincide con un repunte de las hostilidades en el golfo Pérsico. El domingo, Irán lanzó una oleada de drones contra Bahréin que activó las sirenas de alerta por primera vez en meses; mientras la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber impactado una base y un radar estadounidenses, el Ejército bahreiní sostuvo que logró interceptar la totalidad de los aparatos. En paralelo, las fuerzas iraníes afirmaron que seis embarcaciones se hundieron en el estrecho de Ormuz desde el inicio de esa jornada, y el viceministro de Exteriores de Teherán, Kazem Gharibabadi, advirtió que su país “no esperará a que Estados Unidos ataque primero”.

En Washington, la administración de Donald Trump evalúa los próximos pasos estratégicos frente a este escenario. Aunque el mandatario declaró la semana pasada que una nueva ofensiva era “bastante improbable” y consideró que el conflicto estaba “efectivamente terminado” en el plano militar, aclaró que las tropas permanecen en estado de alerta y transmitió a sus asesores que solo evitaría lanzar ataques a gran escala si Irán o los rebeldes hutíes de Yemen se abstienen de agredir intereses estadounidenses. Por el momento no se ha anunciado ninguna operación ofensiva, pero la presencia de un tercer grupo de ataque amplía de forma significativa el margen de maniobra militar de la Casa Blanca.

(Con información de Infobae)