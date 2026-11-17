El secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas, el salteño José Ibarra, defendió el accionar del movimiento obrero frente a las críticas por la pérdida de representatividad, el avance del empleo informal y la falta de movilizaciones callejeras en comparación con otros sectores sociales.

En diálogo con N&N, por Aries, el dirigente gremial refutó los cuestionamientos sobre la inacción sindical atribuyendo el desgaste de su imagen a una estrategia discursiva del Ejecutivo nacional para instalar la idea de una "casta sindical".

Rechazo a la reforma y delimitación de funciones

Ibarra arremetió contra las modificaciones en el plano laboral impulsadas por la administración de Javier Milei, tildándolas de “sanguinarias” bajo el rótulo de modernización, y señaló que no generaron empleo genuino.

Asimismo, deslindó responsabilidades sobre la falta de paros masivos al recordar que la potestad de convocar a medidas de fuerza directa corresponde a la CGT, reservando a las 62 Organizaciones un rol de articulación política y legislativa.