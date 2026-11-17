La reaparición del papa León XIV en el vuelo de regreso a Roma tras su paso por la Argentina desató una lectura oficial tan entusiasta como selectiva en el entorno de Javier Milei. Con la escueta frase “Tremenda masterclass” replicada en la red social X, el jefe de Estado resumió su aprobación a las declaraciones del Sumo Pontífice, quien había descartado lecturas ideológicas de izquierda o derecha sobre su visita y ponderado la sintonía humanitaria compartida en su audiencia en el Vaticano.

La línea discursiva fue rápidamente blindada por los principales alfiles del Gabinete: la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró que el mensaje papal fue estrictamente pastoral, mientras que el vocero Adrián Ravier y el ministro de Economía, Luis Caputo, celebraron la coincidencia entre la doctrina de la Iglesia y el rumbo de una economía de mercado orientada a los sectores más vulnerables.

Sin embargo, detrás del festejo unánime por el perfil no político del Papa, la administración libertaria optó por el silencio absoluto frente a los pasajes más incómodos de la conferencia de prensa papal. León XIV había advertido con firmeza sobre la necesidad de “cambiar el chip” en la sociedad argentina y desterrar un lenguaje cargado de hostilidad, sentenciando que “no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento”. Ecos similares resonaron en las recientes alocuciones del líder católico —quien en Luján clamó por un futuro guiado por el amor y un llamado a levantar el país—, contrastando con el estilo confrontativo que caracteriza la comunicación digital y política del oficialismo.

La deliberada omisión de este llamado al cese de la violencia verbal expone la estrategia gubernamental de apropiarse de los gestos de cercanía espiritual de León XIV mientras neutraliza las críticas implícitas a la fractura del debate público. Figuras clave del esquema de poder, como el secretario Agustín Caulo y el influyente asesor Santiago Caputo, insistieron en reprochar a los sectores que intentan “achacar o inventar” interpretaciones ideológicas de los dichos papales, blindando la figura presidencial de cualquier costo político. Así, entre lágrimas de despedida en Ezeiza y la ratificación de que no se impulsarán cambios inmediatos en temas sensibles como la ley de aborto, el Gobierno consolida una tregua narrativa donde solo resuena aquello que valida su propia hoja de ruta.

(Con información de La Nación)