El dirigente salteño José Ibarra, secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas y titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, reclamó que el sindicalismo recupere su histórico 33 % de participación en las listas del Partido Justicialista.

En diálogo con N&N, por Aries, sostuvo que los gremios dejarán de ser “convidados de piedra” en la definición de candidaturas.

Ibarra señaló que, en los últimos años, las bases peronistas quedaron desplazadas por decisiones tomadas “a dedo” y aseguró que ningún gobierno justicialista funcionó sin la participación del movimiento obrero organizado.

Cumbre sindical y contactos con gobernadores

De cara al reordenamiento del espacio, el dirigente detalló que mantienen conversaciones con referentes como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Wado de Pedro, Gerardo Zamora y Sergio Uñac.

En el marco de esta estrategia, Ibarra se reunió con Jorge Capitanich y Hugo Moyano para avanzar en la normalización federal de las 62 Organizaciones.