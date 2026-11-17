El PRO decidió acompañar el proyecto del Gobierno nacional para suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2027. La decisión se tomó en una reunión virtual encabezada por Mauricio Macri, según informó TN.

Del encuentro participaron los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo. También estuvieron el senador Martín Goerling y la exgobernadora María Eugenia Vidal.

El proyecto sigue en comisión

La definición del PRO llegó horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retome el tratamiento de la reforma electoral. El partido ya había acompañado la suspensión de las PASO para las legislativas de 2025. En la discusión por las presidenciales de 2027, el jefe del bloque del PRO en el Senado había cuestionado el cambio y reclamado consenso.