El Frente Renovador, el kirchnerismo y el peronismo federal compartirán este martes 17 de noviembre un acto por el Día de la Militancia en el Teatro de San Fernando. Según informó TN, los organizadores dejaron fuera de la convocatoria al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a los dirigentes de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro.

El intendente Juan Andreotti será el anfitrión del encuentro, convocado para las 18. Está previsto que Sergio Massa cierre el acto. Por el kirchnerismo se espera la presencia de Teresa García, Mayra Mendoza, Julián Álvarez y Mariano Recalde. Máximo Kirchner viajará a La Pampa.

La interna peronista rumbo a 2027

La convocatoria surgió de conversaciones que encabezaron Massa y Juan Manuel Olmos para acercar a dirigentes de distintos sectores del PJ. El armado todavía no tiene candidaturas definidas y busca sumar apoyos para competir con el oficialismo de Javier Milei en 2027, de acuerdo con TN.

La discusión por las PASO también incide en cómo el peronismo resolverá sus candidaturas. Hace unas semanas, Massa, Kicillof y Máximo Kirchner coincidieron en defender la continuidad de las primarias, cuya suspensión impulsa el Gobierno nacional.